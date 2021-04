Noi detalii ies la iveală despre moartea medicul rezident din Timișoara. Bunica tânărului: „În niciun caz să se fi sinucis”

11:30

La numai 49 de ani, inima Cătălinei Isopescu s-a oprit brusc. Celebrul model al anilor ’90 s-a stins din viață fulgerător, iar iubitul ei, fostul concurent de la Exatlon, Oltin Hurezeanu, a rămas cu sufletul […] The post Am aflat motivul terifiant al morții Cătălinei Isopescu appeared first on Cancan.