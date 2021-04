Andrei Baciu (MS): Primul lot de 60.000 doze de vaccin Johnson&Johnson va ajunge în ţară în 15 aprilie

16:30

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat vineri întristată de vestea decesului prinţului Philip, care a murit vineri la vârsta de 99 de ani.''Aş dori să transmit sincera mea compasiune Majestăţii Sale Regina, familiei regale şi poporului Regatului Unit în această zi foarte tristă'', a scris şefa executivului comunitar pe Twitter. I am saddened to hear of the passing of His Royal Highness Prince Philip. I would like to extend my sincere sympathy to Her Majesty The Queen, the Royal Family and the people of the United Kingdom on this very sad day.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2021 Decesul prinţului Philip a survenit la trei săptămâni după ce a fost internat timp de o lună în spital pentru o infecţie şi apoi o problemă cardiacă. După externare, prinţul Philip a revenit la castelul Windsor, situat la vest de Londra, unde şi-a petrecut perioada de izolare alături de soţia sa în vârstă de 94 de ani, aminteşte AFP.Ducele de Edinburgh, care ar fi împlinit 100 de ani în iunie, fusese internat la data de 16 februarie în spitalul privat King Edward VII din capitala britanică ca "măsură de precauţie" după ce s-a simţit rău. Palatul Buckingham a precizat câteva zile mai târziu că spitalizarea venea ca urmare a unei infecţii.La începutul lunii martie, el a fost transferat la o altă unitate medicală din Londra, St Bartholomew's Hospital, unde se află cel mai mare serviciu cardiovascular specializat din Europa, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale desfăşurate "cu succes". A revenit la spital pentru a-şi continua recuperarea. AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea)