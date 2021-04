Noile concurente de la Survivor România l-au dat peste cap pe Jador: ”Băieții sunt în călduri”

12:10

Fondatorul Pro Tv și actualul patron al Aleph News, Adrian Sârbu, o va creștina pe fetița lui Smiley, Josephine. Adrian Sârbu are o relație foarte apropiată cu Smiley de mai bine de 10 ani. Fostul […] The post Care este relația dintre Smiley și Adrian Sârbu. Fondatorul Pro Tv îi va boteza fetița cântărețului appeared first on Cancan.