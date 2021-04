Oficialii americani anunță că pentru moment nu s-a stabilit o legătură între cheagurile de sânge şi vaccinul Johnson&Johnson

07:00

Am un apartament luat cu credit ipotecar. Am trecut biata rată prin două crize economice mondiale. Prima lecție, valabilă inclusiv pe pandemie: orice ajutor cerut de la bancă va primi un absurd demn de Kafka peste ochi. Am plătit fără să deranjez banca cu întrebări despre comisioane. După 10 ani, am zis totuși să înțeleg […]