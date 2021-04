Din seria: suntem cu circul! După ce l-a înjurat ca la ușa cortului pe Ionuț, Alexandra Bodi își dorește împăcarea – Ce gest a făcut pe TikTok

17:40

În ciuda faptului că fanii au vrut-o înapoi în competiție, Ana Porgras a spus ”Adio” show-ului de la Kanal D. Pentru a o aduce pe Ana Porgras înapoi, internauții au lansat o petiție care a […] The post Fanii au făcut o petiție, dar Ana Porgras nu se mai întoarce la Survivor România appeared first on Cancan.