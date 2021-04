Se relaxează restricțiile în Timișoara, magazinele și terasele rămân deschise până la 21:00

După doua saptamani in care la Timisoara si in mai multe localitati de langa oras au fost impuse cele mai drastice masuri, orașul de pe Bega intră de dumincă într-un secenariu mai relaxat, odată cu scăderea ratei de infectare sub 7,5/mie.

