O femeie din Constanța s-a aruncat de pe un bloc, după ce a aflat că iubita ei o înșală cu un bărbat

23:10

Vaccinul anti-Covid produs de compania americană Johnson & Johnson va ajunge în România cu câteva zile mai devreme decât era planificat. Primele doze o să sosească în data de 15 aprilie, potivit spuselor secretarul de […] The post Vaccinul anti-Covid de la Johnson & Johnson ajunge și în România. Primele doze sosesc în data de 15 aprilie appeared first on Cancan.