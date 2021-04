NASA amână zborul istoric pe Marte al micului elicopter Ingenuity, ataşat roverului Perseverance

15:00

Drama americană "Nomadland", a cărei acţiune se petrece în perioada recesiunii, şi producţia britanică "Rocks", ce prezintă o poveste despre maturizare, conduc în clasamentul nominalizărilor - câte şapte fiecare - la premiile BAFTA din acest weekend, însă competiţia rămâne deschisă, cu o listă a concurenţilor în care lumina reflectoarelor cade asupra diversităţii, relatează sâmbătă Reuters.Ceremonia din acest an a premiilor Academiei Britanice de Film (British Academy of Film and Television Arts - BAFTA) va avea loc în două seri, în contextul pandemiei de COVID-19 ce împiedică desfăşurarea spectacolului în formatul obişnuit, cu numeroase vedete şi prezenţa publicului. Potrivit organizatorilor, deschiderea de sâmbătă se va concentra asupra procesului creativ din spatele producţiilor şi vor fi acordate unele dintre premii, în timp ce principalele distincţii vor fi anunţate duminică, zi în care regizorul Ang Lee va primi trofeul special BAFTA Fellowship.După valul de critici de anul trecut, când BAFTA a prezentat o listă a concurenţilor formată în exclusivitate din persoane albe, mai mult de jumătate dintre cei 24 de nominalizaţi din acest an sunt actori de culoare."Nomadland", una dintre producţiile favorite, ce prezintă povestea unei comunităţi de nomazi ai zilelor noastre, care călătoresc într-o caravană ce străbate vestul american după colapsul economic din 2008, este în competiţia pentru cel mai bun film. Frances McDormand, care deţine rolul principal, concurează la categoria "cea mai bună actriţă", iar Chloe Zhao, născută în China, se numără printre cele patru femei dintre cei şase nominalizaţi la categoria "cel mai bun regizor". Celelalte producţii aflate în cursa pentru cel mai bun film sunt: drama "The Trial of the Chicago 7", a cărei acţiune este plasată în anii '60, în timpul unui protest împotriva războiului din Vietnam, comedia neagră despre răzbunare în epoca #Metoo "Promising Young Woman", drama despre demenţă "The Father" şi filmul bazat pe un volum de memorii despre închisoarea Guantanamo Bay "The Mauritanian".Până în prezent, "Nomadland" şi "The Trial of the Chicago 7" au câştigat cele mai importante distincţii la Globurile de Aur, respectiv premiile Sindicatului Actorilor Americani (Screen Actors Guild -SAG).Actriţele McDormand şi Vanessa Kirby, care joacă rolul unei mame îndurerate în "Pieces of a Woman", sunt singurele concurente nominalizate şi la Oscar pentru interpretările lor din aceleaşi producţii.Printre actorii în roluri principale nominalizaţi la premiile din acest an se numără Riz Ahmed, pentru interpretarea sa din "Sound of Metal" a unui baterist de heavy metal care îşi pierde auzul, dar şi regretatul Chadwick Boseman, pentru rolul său din drama "Ma Rainey's Black Bottom" despre scena jazz din anii '20.Printre ceilalţi nominalizaţi se numără Adarsh Gourav pentru "The White Tiger", Anthony Hopkins pentru "The Father", Mads Mikkelsen pentru "Another Round" şi Tahar Rahim pentru "The Mauritanian"."Colectiv", al regizorului român Alexander Nanau, este nominalizat la categoria "Cel mai bun film documentar", unde concurează cu producţiile "David Attenborough: A Life on Our Planet", "The Dissident", "My Octopus Teacher" şi "The Social Dilemma". Reacţia negativă de anul trecut a determinat BAFTA să efectueze o amplă revizuire, ceea ce a dus la extinderea numărului de membri, o nouă rundă de votare pentru lista lungă şi o creştere la şase nominalizaţi de la cinci la toate cele patru categorii de premii pentru actorie şi la cea pentru cel mai bun regizor. Totodată, categoria dedicată celui mai bun film britanic a fost extinsă la zece nominalizări. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor online: Ady Ivaşcu)