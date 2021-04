Ce se întâmplă cu cluburile de pe litoral, de 1 mai. Lucian Bode a făcut anunțul

16:50

Piticu, fostul membru al trupe Simplu, se pregătește să devină tătic pentru a doua oară. Soția lui este însărcinată, iar la finalul lunii mai va veni pe lume al patrulea membru al familiei. Piticu este […] The post Piticu’ de la Simplu, tătic pentru a doua oară! Care este sexul bebelușului. „Tocmai ieri am fost la consult cu soția” appeared first on Cancan.