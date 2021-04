Ce job și-a găsit Ana Porgras, după ce a renunțat la gimnastică: ”O fac din plăcere”

19:10

Loredana Groza continuă seria fotografiilor interzise cardiacilor! De data asta, însă, artista a fost criticată dur de fani după ultima poză publicată pe rețelele de socializare. Fără doar și poate, Loredana Groza stârnește invidia multor […] The post Loredana Groza, ipostază +18 pe rețelele de socializare. Artista, criticată dur de fani: ”Ai înnebunit la bătrânețe” appeared first on Cancan.