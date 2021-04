Antony Blinken avertizează că vor exista consecinţe în caz de agresiune rusă în Ucraina

17:20

Echipajul masculin de opt plus unu al României a câştigat medaliile de argint, duminică, la Campionatele Europene de canotaj de la Varese (Italia), astfel că delegaţia tricoloră a încheiat cu un bilanţ de două medalii de aur şi patru de argint.Echipajul alcătuit din Alexandru Chioseaua, Florin-Sorin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu-Vasile Bejan, Vlad-Dragoş Aicoboae, Constantin Adam, Florin Arteni-Fîntînariu, Ciprian Huc şi Adrian Munteanu, care a repetat performanţa de anul trecut, a fost înregistrat cu timpul de 05 min 31 sec 42/100, fiind devansat de Marea Britanie (05:30.86), în timp ce pe locul al treilea s-a clasat Olanda (05:32.25).La Varese, România a cucerit medalii de aur la dublu vâsle feminin (Nicoleta-Ancuţa Bodnar şi Simona Geanina Radiş) şi opt plus unu feminin (Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, Amalia Bereş, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu şi Daniela Druncea), iar medaliile de argint au fost obţinute la dublu rame feminin (Adriana Ailincăi şi Iuliana Buhuş), simplu vâsle feminin, categorie uşoară (Gianina-Elena Beleagă), patru rame masculin (Mihăiţă-Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan-Constantin Berariu şi Cosmin Pascari) şi opt plus unu masculin (Alexandru Chioseaua, Florin-Sorin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu-Vasile Bejan, Vlad-Dragoş Aicoboae, Constantin Adam, Florin Arteni-Fîntînariu, Ciprian Huc şi Adrian Munteanu).România a încheiat pe locul patru în clasamentul general pe medalii (2-4-0), după Marea Britanie (5-4-3), Italia (3-3-2) şi Olanda (2-4-3).La ediţia de anul trecut, România a încheiat tot cu şase medalii, dar patru de aur, una de argint şi una de bronz.În 2020 aurul a fost obţinut la dublu rame feminin (Adriana Ailincăi, Iuliana Buhuş), dublu rame masculin (Marius-Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă), dublu vâsle feminin (Nicoleta-Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş) şi opt plus unu feminin (Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Maria Tivodariu, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu, Daniela Druncea).La ediţia de la Poznan, argintul a fost cucerit la opt plus unu masculin (Alexandru Chioseaua, Florin-Sorin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu-Vasile Bejan, Vlad-Dragoş Aicoboae, Constantin Adam, Florin Arteni-Fîntînariu, Ciprian Huc, Adrian Munteanu), iar bronzul a fost adus la dublu vâsle feminin, categorie uşoară (Ionela-Livia Cozmiuc, Gianina-Elena Beleagă).AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: Federaţia Română de Canotaj / Facebook Citeşte şi: Canotaj: Nicoleta-Ancuţa Bodnar şi Simona Geanina Radiş au cucerit aurul la Europene în proba de dublu vâsle Canotaj: Argint pentru România la Europenele de la Varese, în proba feminină de dublu rame Canotaj: Gianina Beleagă, medaliată cu argint la Europenele de la Varese