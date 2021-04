Gheorghiţă spune că din toamnă ar putea începe vaccinarea anti-COVID a copiilor între 12 şi 15 ani

23:10

Anthony Hopkins, protagonistul peliculei ''The Father'', în regia lui Florian Zeller, a câştigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol principal duminică seară, la Londra, în cadrul celei de-a 74-a ediţii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE. Congratulations to @AnthonyHopkins who wins the Leading Actor BAFTA for his heartbreaking performance in The Father #EEBAFTAs pic.twitter.com/RBNeP7Xrj2— BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021 La această categorie au mai concurat actorii: Riz Ahmed (''Sound of Metal''), Chadwick Boseman (''Ma Rainey's Black Bottom''), Adarsh Gourav (''The White Tiger''), Mads Mikkelsen (''Another Round'') şi Tahar Rahim (''The Mauritanian''). În 2020, trofeul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol principal i-a revenit lui Joaquin Phoenix, protagonistul filmului "Joker".Ceremonia din acest an de decernare a premiilor are loc în două seri (10 şi 11 aprilie), în contextul pandemiei de COVID-19 ce împiedică desfăşurarea spectacolului în formatul obişnuit, cu numeroase vedete şi prezenţa publicului.Seara de sâmbătă s-a concentrat asupra procesului creativ din spatele producţiilor, în timp ce principalele distincţii sunt anunţate duminică, în cadrul unei ceremonii transmise de la Royal Albert Hall din Londra şi prezentată de Dermot O'Leary şi Edith Bowman.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: Anthony Hopkins/Twitter