BAFTA2021:Anthony Hopkins, cel mai bun actor în rol principal pentru interpretarea din „The Father”

Anthony Hopkins, protagonistul peliculei ''The Father'', în regia lui Florian Zeller, a câştigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol principal duminică seară, la Londra, în cadrul celei de-a 74-a ediţii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)