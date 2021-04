VIDEO BAFTA 2021: ''Nomadland'', în regia lui Chloe Zhao, desemnat cel mai bun film

01:10

Lungmetrajul ''Nomadland'', povestea unei comunităţi de nomazi moderni care străbat vestul Statelor Unite în rulote, a câştigat patru premii - printre care ''cel mai bun film'', ''cea mai bună regie'', acordat cineastei de origine chineză Chloe Zhao, şi ''cea mai bună actriţă'', primit de Frances McDormand - în cadrul galei BAFTA 2021, cele mai importante distincţii ale industriei de film britanice, decernate de Academia britanică de film şi televiziune, potrivit Reuters. În contextul pandemiei de COVID-19, ceremonia s-a desfăşurat virtual în două seri, nominalizaţii fiind prezenţi prin videoconferinţă.Cu toate acestea, vedetele Hugh Grant şi Priyanka Chopra Jonas şi-au făcut apariţia în persoană la Royal Albert Hall din Londra, în timp ce Renee Zellweger şi Anna Kendrick s-au alăturat galei dintr-un studio din Los Angeles pentru a prezenta câştigătorii. ''Nomadland'', care a obţinut deja recompense importante în sezonul de premii aflat în desfăşurare, o are drept protagonistă pe McDormand (63 de ani) în rolul unei văduve care, după recesiunea din 2008 în Statele Unite, îşi transformă rulota în locuinţă mobilă şi porneşte la drum, câştigându-şi existenţa din slujbe sezoniere.''Dorim să dedicăm acest premiu comunităţii de nomazi care ne-au primit cu atât de mare generozitate în vieţile lor'', a spus Zhao, câştigătoarea premiului pentru cea mai bună regie, în discursul de mulţumire. Daniel Kaluuya, răsfăţatul acestui sezon al premiilor graţie interpretării activistului Fred Hampton, liderul grupului Black Panther, în ''Judas and the Black Messiah'', a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar. Regizorul peliculelor ''Brokeback Mountain'' şi ''Life of Pi'', cineastul Ang Lee, a primit BAFTA Fellowship, cea mai importantã distincţie acordată de Academia britanică de film şi televiziune pentru contribuţii deosebite în domeniul filmului. Recipient of the prestigious BAFTA Fellowship is filmmaker Ang Lee, who has brought us diverse classics such as Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sense and Sensibility, Life of Pi and Brokeback Mountain. #EEBAFTAs pic.twitter.com/op6TSFpnL9— BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021 Prezentãm mai jos lista trofeelor atribuite în cadrul galei BAFTA 2021: Cel mai bun film: ''Nomadland'' (regia Chloe Zhao) Cel mai bun film britanic: ''Promising Young Woman'' (regia Emerald Fennell) Cel mai bun regizor: Chloe Zhao ( ''Nomadland'') Cel mai bun actor în rol principal: Anthony Hopkins (''The Father'') Cea mai bunã actriţă în rol principal: Frances McDormand (''Nomadland'') Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya (''Judas and the Black Messiah'') Cea mai bună actriţã în rol secundar: Yuh-Jung Youn (''Minari'') Cel mai bun scenariu original: ''Promising Young Woman'' (Emerald Fennell) Cel mai bun scenariu adaptat: ''The Father'' (Christopher Hampton, Florian Zeller) Cel mai bun film străin: ''Another Round'' (Thomas Vinterberg) Cel mai bun documentar: ''My Octopus Teacher'' (Pippa Ehrlich, James Reeda) Cel mai bun lungmetraj animat: ''Soul'' (Pete Docter, Dana Murray) Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producãtor britanic: ''His House'' (Remi Weekes) Cea mai bunã coloană sonoră: ''Soul'' (Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross) Cea mai bunã imagine: ''Nomadland'' (Joshua James Richards) Cel mai bun montaj: ''Sound of Metal'' (Mikkel E.G. Nielsen) Cea mai bună scenografie: ''Mank'' (Donald Graham Burt, Jan Pascale) Cel mai bun design de costume: ''Ma Rainey's Black Bottom'' (Ann Roth) Cel mai bun machiaj/cele mai bune coafuri: ''Ma Rainey's Black Bottom'' (Matiki Anoff, Larry M. Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal) Cel mai bun sunet: ''Sound of Metal'' (Jaime Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortés, Michelle Couttolenc) Cele mai bune efecte vizuale: ''Tenet'' (Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley) Cel mai bun scurtmetraj britanic de animaţie: ''The Owl and the Pussycat'' Cel mai bun scurtmetraj britanic: ''The Present'' Cea mai bunã distribuţie:''Rocks'' (Lucy Pardee) Rising Star Award (trofeu votat de public): Bukky Bakray.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor online: Andreea Preda)