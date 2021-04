Cota 3: Selecțiile de azi sunt aici!

17:30

Ana Porgras a dezvăluit, recent, ce job și-a găsit după ce a decis să renunțe la gimnastică. Fosta concurentă de la ”Survivor România” crede, cu tărie, că a făcut alegerea potrivită. Ana Porgras a renunțat […] The post Ce job și-a găsit Ana Porgras, după ce a renunțat la gimnastică: ”O fac din plăcere” appeared first on Cancan.