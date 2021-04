Pepe și Raluka, surprinși din nou în ipostaze tandre: ”Ce faci, viața mea?”

18:10

Ziua de sâmbăta a fost marcată de proteste în mai multe orașe din Germania. Manifestanții au cerut restricții mai stricte pentru a reduce pandemia. Mișcarea poartă numele de „Zero Covid”. Demonstraţii erau planificate în aproximativ […] The post Proteste în Germania! Manifestanții au cerut restricții mai dure anti-COVID appeared first on Cancan.