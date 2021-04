(Publicitate) Un cadou deosebit – brățări handmade cu gravură și text!

10:50

Nava Ever Given, care a eşuat şi a blocat Canalul Suez, nu are voie să plece până când proprietarii nu plătesc compensaţii de până la un miliard de dolari, informează Business Insider. Autoritățile egiptene au spus că nu vor elibera nava Ever Given, care a rămas blocată în Canalul Suez timp de aproape o săptămână, […]