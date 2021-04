Orban: Răspunderea politică exclusivă pentru menţinerea în funcţie a ministrului Voiculescu aparţine partidului care îl susţine

13:50

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind împlineşte luni 20 de ani de existenţă, ani de luptă împotriva abuzurilor din mass-media, în sprijinul lucrătorilor din cea mai încercată breaslă, aflată mereu pe frontul apărării democraţiei, conform unui comunicat remis AGERPRES."Deviza 'Împreună suntem mai puternici' - are o acoperire totală în realitate, definind forţa de acţiune şi coeziune a celei mai puternice organizaţii sindicale din mass-media. (...) Curajul, dăruirea, ambiţia şi determinarea au fost şi sunt doar câteva dintre calităţile pe care orice membru de sindicat, orice jurnalist, orice om de presă trebuie să le posede pentru a-şi duce la bun sfârşit ţinta pe care şi-a propus-o", se menţionează în comunicat.Potrivit sursei citate, unificarea organizaţiilor sindicale din mass-media într-o singură organizaţie de sine stătătoare, Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind, cu personalitate juridică proprie, cu peste 9.000 de salariaţi din presa scrisă, radio, televiziuni, edituri, tipografii şi difuzare a reprezentat constituirea unui pol de putere a mişcării sindicale româneşti din mass-media, o realitate recunoscută şi de cea mai importantă organizaţie a jurnaliştilor din lume FIJ - Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, în momentul afilierii MediaSind ca membru cu drepturi depline."An de an am adus îmbunătăţiri şi noi drepturi la contractele colective negociate în instituţiile unde avem membri, am dat clauzei de conştiinţă a jurnalistului putere de lege. An de an ne-am străduit să creăm condiţii mai bune pentru jurnalişti, pentru toţi cei care lucrează în mass-media. Împreună cu cele mai importante universităţi din ţară am demarat Proiectul ReStart pentru un jurnalism de calitate, în sprijinul viitorilor jurnalişti. Nu am stat deoparte nici când reprezentanţi ai clasei politice au încercat să pună botniţă libertăţii de exprimare. Nu am lăsat nepedepsită nicio reacţie care ar fi putut afecta imaginea şi demnitatea condiţiei de jurnalist", se arată în comunicat.De la 1 decembrie 2013, împreună cu colegii reprezentativi din domeniul Cultură, reuniţi în Federaţia Artiştilor Interpreţi din România - FAIR, a fost creată cea mai puternică şi reprezentativă organizaţie din sectorul Cultură şi Mass-Media, sub denumirea Federaţia din Cultură şi Mass-Media FAIR - MediaSind.A fost creat şi noul Sindicat Român al Jurnaliştilor MediaSind, prin fuziunea prin absorbţie cu Sindicatul lucrătorilor din Audiovizual - TVR Sind şi cu Sindicatul Asociaţia Porfesională Radio. În prezent, sindicatul are patru filiale: MediaSind AGERPRES, MediaSind TVR, MediaSind Radio România şi MediaSind Freelanceri, în instituţiile media publice şi în cele cu capital privat."Etapele pe care le-am parcurs în aceşti ani ne dau certitudinea că orice confruntare poate avea învingători în ambele tabere, căci strădaniile noastre aduc şi vor aduce avantaje nu numai membrilor de sindicat, ci şi angajatorilor din mass media. Suprimarea oricărui obstacol în calea libertăţii de exprimare, siguranţa unui loc de muncă, demnitatea profesiei de jurnalist, condiţii decente de desfăşurare a activităţii etc., vor duce inevitabil la eficienţă şi randament, la profesionalism şi dăruire, finalmente la audienţă şi profit pentru toată lumea. Aceasta este mentalitatea pe care dorim să o promovăm. Acesta este drumul pe care trebuie să mergem. Aceasta este istoria pe care trebuie să o scriem la unison", susţin reprezentanţii organizaţiei sindicale. AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Gherasi, editor: Oana Tilică, editor online: Gabriela Badea)