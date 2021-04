Uzina de îmbogăţire a uraniului de la Natanz, afectată de o ''mică explozie'', potrivit oficialităţilor iraniene

17:50

Pelicula "30 years and 15 minutes" ("30 de ani şi 15 minute"), regia Ştefan Mandachi, a fost primit premiul pentru Cel mai bun producător independent al unui film artistic de lungmetraj, la cea de-a XV-a ediţie a Festivalului Indie al Producătorilor de Film Independent - IPIFF, în cadrul unei ceremonii desfăşurate fără public, duminică, la Teatrul Odeon. Potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor transmis luni AGERPRES, în cadrul aceleiaşi secţiuni a fost acordată şi o menţiune pentru filmul "The Astronaut of God" (Astronautul lui Dumnezeu"), regizat de Octavian Repede. Juriul care a decis câştigătorii celei de-a XV-a ediţii IPIFF i-a avut în componenţă pe criticul de film Manuela Cernat, producătorul Anamaria Antoci şi actorul Constantin Cotimanis.Premiul pentru Cel mai bun producător independent al unui film documentar a revenit peliculei "The Creativity Delusion" regizat de Alex Lungu, iar menţiunea a fost acordată filmului "Waiting takes time", regia Valentin Anghel.Filmul "Hippopotamus Hunt" ("Vânătoarea de hipopotami"), regia Germain Kanda, a primit premiul pentru Cel mai bun producător independent al unui film studenţesc, în timp ce menţiunea a fost acordată producţiei "Flight plan" ("Planul de zbor"), regia Gabriel Durlan.Cel mai bun producător independent al unui film de scurtmetraj a fost câştigat de "Zimnicea", regia Bogdan Naumovici, iar pelicula "Strawberry Espresso", regia Diana Iacomir, a fost recompensată cu o menţiune.La categoria Cel mai bun producător independent al unui film de scurtmetraj internaţional premiul a revenit peliculei "Traslasierra", regia Raquel Kurpershoek (Olanda). Filmul "Pipo and Blind Love", regia Hugo Le Gourrierec (Franţa) a fost recompensat cu menţiune.Premiul special al directorului festivalului i-a fost acordat Dumitranei Teodora Lupu pentru filmul "Mezzo Forte", regizat de Eugen Dediu.Directorul ediţiei din acest an a festivalului a fost regizorul Toma Enache, câştigător al trofeului IPIFF 2019 pentru Cel mai bun film artistic de lungmetraj.Festivalul Indie al Producătorilor de Film Independenţi - IPIFF a avut loc în perioada 8 - 11 aprilie, online, pe platforma CINECLIC.IPIFF este organizat de Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR-ARGOA) şi are ca obiectiv principal promovarea filmului românesc contemporan prin intermediul producătorului de film, punând accentul pe producţia de film independent şi profesioniştii angrenaţi în astfel de proiecte. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)