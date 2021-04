Un nou capitol din războiul dintre Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda! „Am primit cea de-a treia notificare din partea lui”

12:20

De câteva zile, Loredana Chivu se află în Dubai. Blondina este în continuare luată în colimator de către fani, după ce a stat prea mult la soare. A vrut să aibă un bronz ca-n reviste, […] The post Cum arată acum Loredana Chivu, după ce a stat prea mult la soare în Dubai: ”Roșcovanca” appeared first on Cancan.