Evoluţia COVID-19 în România şi în lume până la 12 aprilie 2021

19:40

Canotorii români au suportat cu greu despărţirea de familii timp de 4 luni şi jumătate, cât au stat în cantonament în Italia, campioana europeană cu barca de opt plus unu feminin Amalia Bereş afirmând, la revenirea în ţară, că primul lucru pe care îl va face când va ajunge acasă va fi să-şi îmbrăţişeze mama."Victoria e foarte importantă pentru noi, aceste rezultate ne dau încredere pentru munca pe care am depus-o în aceste patru luni în Italia. Primul lucru când voi ajunge acasă va fi să o strâng pe mama în braţe", a spus Amalia Bereş care a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene de la Varese.Componenta echipajului de dublu vâsle feminin, medaliat cu aur la Campionatele Europene, Simona Radiş, a afirmat că este pregătită alături de colega sa Nicoleta-Ancuţa Bodnar să obţină aurul olimpic la Tokyo."Am venit mai puternice de la aceste campionate europene şi suntem pregătite pentru a aduce aurul de la Jocurile Olimpice. Această victorie ne dă încredere pentru Jocurile Olimpice, am demonstrat că nu a fost o întâmplare medalia de anul trecut, antrenamentele au fost făcute cu seriozitate şi asta s-a văzut acum", a spus Radiş, luni, la Complexul Sportiv Naţional Snagov. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOGianina-Elena Beleagă, medaliată cu argint la simplu vâsle feminin, categorie uşoară, a afirmat că întrecerea de la Varese a fost apogeul celor 4 luni şi jumătate de pregătire în Italia: "La început a fost grea această perioadă, pentru că noi ne aşteptam să petrecem sărbătorile alături de familie, însă a fost mai bine aşa să rămânem acolo, pentru că ar fi fost foarte riscant să ne întoarcem în ţară şi apoi să ne ducem din nou în Italia în cantonament. A fost un cantonament foarte bun, am progresat foarte bine din noiembrie până acum, s-a văzut la acest campionat, a fost apogeul acestui cantonament".Ea a spus că alături de colegele sale, Ionela-Livia Cozmiuc şi Elena-Iuliana Mihai, care s-au clasat pe locul patru în finala probei de dublu vâsle feminin, categorie uşoară, vor încerca să alcătuiască cea mai rapidă barcă pentru Jocurile Olimpice."Numărul mare de medalii ne dă încredere în noi, ceea ce ne va ajuta la Jocurile Olimpice. Este foarte important pentru mine acest rezultat, îmi ştiam potenţialul, dar aveam nevoie de această experienţă de la acest concurs. M-a întărit mai tare, am căpătat experienţa necesară pentru Jocurile Olimpice. Vom încerca să facem barca de dublu vâsle categoria uşoară, cea mai rapidă pentru Jocurile Olimpice. Acum avem o mică vacanţă, o să profit de ea să îmi văd familia şi apoi mă voi întoarce la Snagov pentru că treaba nu s-a terminat", a mai spus Beleagă. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOIonela-Livia Cozmiuc a declarat că lacul va fi cel care va decide componenţa bărcii de dublu vâsle feminin, categorie uşoară, şi nu ea sau colegele sale Elena-Iuliana Mihai sau Gianina-Elena Beleagă: "Suntem pentru prima dată în această formulă. Vom încerca să găsim cea mai rapidă formulă pentru Jocurile Olimpice, dar alegerea o va face lacul, nu o vom face nici noi, nici antrenorii".Sergiu Bejan, din barca de opt plus unu masculin, medaliat cu argint, s-a arătat încrezător în şansele echipajului său în viitor."A fost greu să stăm departe de casă, dar asta ne-a ajutat să progresăm. Dacă la campionatul european de anul trecut am luat bătaie la o secundă şi jumătate, acum au fost doar 54 de sutimi, viitorul sună bine. Şi suntem încrezători că pe viitor vom scoate rezultate şi mai bune. Dacă mai prindem un astfel de cantonament cred că o să primim cetăţenie italiană", a spus Bejan.Cosmin Pascari, de la patru rame masculin, a afirmat că visul său este să obţină o medalie de aur la Jocurile Olimpice: "Mai avem de muncă, visul nostru este o medalie de aur la Jocurile Olimpice. Suntem mândri de munca pe care am avut-o în Italia, totul se vede în această medalie". Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOComponentul bărcii de dublu rame masculin, Ciprian Tudosă, care s-a clasat, alături de Marius Cozmiuc, pe locul 4, fiind la 76 de sutimi de medalia de bronz, a afirmat că se bucură că nu s-a clasat pe podium, pentru că va avea o motivaţie mai mare la Jocurile Olimpice."A fost mai special faţă de anul trecut. Cred că a fost bine că am obţinut acest acest loc. La Campionatele Europene de la Varese, România a cucerit medalii de aur la dublu vâsle feminin (Nicoleta-Ancuţa Bodnar şi Simona Geanina Radiş) şi opt plus unu feminin (Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, Amalia Bereş, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu şi Daniela Druncea), iar medaliile de argint au fost obţinute la dublu rame feminin (Adriana Ailincăi şi Iuliana Buhuş), simplu vâsle feminin, categorie uşoară (Gianina-Elena Beleagă), patru rame masculin (Mihăiţă-Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan-Constantin Berariu şi Cosmin Pascari) şi opt plus unu masculin (Alexandru Chioseaua, Florin-Sorin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu-Vasile Bejan, Vlad-Dragoş Aicoboae, Constantin Adam, Florin Arteni-Fîntînariu, Ciprian Huc şi Adrian Munteanu).România a încheiat pe locul patru în clasamentul general pe medalii (2-4-0), după Marea Britanie (5-4-3), Italia (3-3-2) şi Olanda (2-4-3).