Andra, șocată după dezvăluirile făcute de un concurent pe scena de la Românii au talent: ”Cu Măruță ne-am distrat la Vama Veche”

18:30

Pentru ca săptămână să înceapă bine este nevoie de o glumă bună care să îți aducă zâmbetul pe buze. Așa că am pregătit o întâmplare amuzantă. Protagonistul de azi este un proaspăt tătic care a […] The post Banc| Barul este închis până luni appeared first on Cancan.