Universitatea de Vest din Timişoara a lansat platforma de cercetare-inovare de dezvoltare în inteligenţă artificială

11:45

Eurodeputatul USR PLUS Dragoş Tudorache a afirmat că ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, are de departe cel mai dificil mandat din Guvern. Tudorache a transmis că şi reprezentanţii USR PLUS au nemulţumirile lor cu privire la performanţa unor miniştri PNL, însă aleg să nu le exprime nici pe Facebook, nici în studiourile de televiziune, menţionând că se aşteaptă ca şi liberalii să procedeze la fel.