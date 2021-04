Campanie a World Vision România pentru mese calde şi educaţie remedială destinate unor copii vulnerabili

10:20

Actorul Joseph Siravo, cunoscut pentru interpretarea tatălui mafiot al lui Tony Soprano în serialul de succes ''The Sopranos'', a murit după o îndelungată luptă cu cancerul, la vârsta de 66 de ani, informează DPA."Joe era un actor excelent, un tip minunat şi i se va simţi lipsa", a scris pe Instagram Michael Imperioli, actorul care l-a jucat pe Christopher Moltisanti în acelaşi serial. View this post on Instagram A post shared by @realmichaelimperioli Un alt actor din distribuţie, Steven Van Zandt, interpretul rolului lui Silvio Dante, a transmis "cele mai profunde condoleanţe" familiei îndoliate. Rolul lui Siravo în calitate de patriarh al familiei Soprano va fi interpretat de Jon Bernthal în viitorul prequel la "The Sopranos", "The Many Saints of Newark".Născut în Washington, Siravo a jucat şi în "Made in Jersey", "For Life, "Motherless Brooklyn" şi "The People v. O. J. Simpson: American Crime Story".Pe Broadway şi în afara sa, Siravo l-a interpretat pe Gyp DeCarlo în primul turneu naţional al "Jersey Boys", a apărut în "Oslo", o piesă recompensată cu două premii Tony, dar şi în "Conversations With My Father", alături de Tony Shalhoub şi Judd Hirsch, şi în musicalul "The Light In the Piazza", la rândul său câştigător al mai multor premii Tony. AGERPRES/(AS - autor: Ana Alecu, editor: Mihaela Moise, editor online: Gabriela Badea) * Sursa foto: www.imdb.com