Kelemen Hunor: În momente critice, Vlad Voiculescu ar trebui să comunice cu mai multă empatie

12:00

Eurodeputatul USR PLUS Dragoş Tudorache reacţionează după criticile liberalilor la adresa lui Vlad Voiculescu şi susţine că ministrul sănătăţii are de departe cel mai dificil mandat din Guvern. Europarlamentarul USR PLUS precizează că Vlad Voiculescu trebuie să comunice mai bine, transmite RFI. Dragoş Tudorache precizează că și USR PLUS are nemulțumiri față de unii miniștri […]