Tragedie în Cluj. Un bărbat și-a tăiat gâtul la scurt timp după ce a semnat actele de divorț

05:10

Horoscopul zilei de 13 aprilie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Astăzi are loc Nunta Cosmică, un fenomeni astrologic acre va influența toate zodiile, însă cu precădere îl vor […] The post Horoscop zilnic 13 aprilie 2021. Nunta Cosmică va influența toate zodiile appeared first on Cancan.