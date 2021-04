Ucraina: Moscova nu vrea un conflict direct cu SUA, consideră serviciile de informaţii americane

18:10

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, spune că a aflat despre decesul celor trei persoane de la Spitalul "Victor Babeş" din Capitală luni la ora 18,00, el precizând că, din informaţiile pe care le are, în TIR-ul ATI "toate ventilatoarele s-au oprit dintr-odată"."După ora 18,00 a fost confirmată problema de la 'Victor Babeş'. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să sun la alte spitale pentru a mă asigura că există locuri unde pacienţii să fie transferaţi, după care, undeva între 18,30 şi 19,00, am ajuns la spital", a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, ministrul Sănătăţii. "Prioritatea a fost să găsim locuri pentru pacienţi", a subliniat el.Vlad Voiculescu a precizat că a vorbit, luni, după ora 18,00, cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat."Cu domnul Arafat am vorbit imediat după ora 18,00, iar la spital procedurile sunt destul de clare - mai întâi se încearcă salvarea pacienţilor, transferul pacienţilor, (...) după care, fiind vorba de decesul unor persoane, trebuie anunţată poliţia. (...) Am întrebat, odată ce am ajuns acolo, dacă Poliţia fusese anunţată. Nu mi-a fost confirmat acest lucru, aşa încât am rugat ca Poliţia să fie anunţată şi, de asemenea, aparţinătorii să fie anunţaţi imediat", a spus ministrul.Potrivit acestuia, în cazul de la "Victor Babeş" nu există "indicaţii că defecţiunea este dinăuntrul TIR-ului", dar nu se poate şti cu siguranţă acest lucru."Ce ştiu este că toate ventilatoarele s-au oprit dintr-o dată. Din explicaţiile pe care le-am primit de la domnul doctor Arafat, (...) ştim că a fost o problemă care ţine de presiunea oxigenului şi asta ar fi dus sau ar fi putut duce la oprirea tuturor ventilatoarelor", a afirmat Vlad Voiculescu.Secretarul de stat în MS Monica Althamer a precizat că ministrul a solicitat anunţarea Poliţiei, în momentul în care a aflat că managerul spitalului nu făcuse acest lucru."Noi, ca oficiali, avem informaţia referitoare la ce s-a întâmplat la spital şi anume că ministrul a solicitat să fie anunţată poliţia. În momentul în care a aflat că nu se făcuse acest lucru, (i-a solicitat - n.r.) managerului spitalului. Era ora 19,25. I-a solicitat acest lucru", a spus Monica Althamer, în conferinţa de presă.Ea a adăugat că a ajuns la faţa locului la 18,20 şi imediat după şi ministrul Vlad Voiculescu."Nu erau medicii într-o stare obişnuită. Este o tragedie. Au asistat la o dramă - trei oameni au murit şi cinci oameni aveau nevoie de ajutor imediat. Prioritatea a fost salvarea vieţii acelor oameni. După ce am ajuns la faţa locului, am ajuns la 18,20 - eu, imediat după şi ministrul, am vorbit cu medicii", a detaliat ea. AGERPRES/(A - autor: Oana Ghiţă, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu) Citiţi şi: VIDEO Voiculescu: Unitatea mobilă de la 'Victor Babeş' respectă normele de sănătate publică; ANMDM - în echipa de anchetă DSU despre situaţia de la 'Babeş': Ventilatoarele au rămas în avarie; reprezentantul firmei a refuzat intrarea în UMTI Nicuşor Dan: Am sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 3 în legătură cu situaţia de la 'Babeş' Poliţia Capitalei: Cercetări după decesul celor trei pacienţi de la Institutul 'Victor Babeş' MS: Trei pacienţi au murit la Unitatea mobilă de Terapie intensivă de la 'Victor Babeş' Ministrul Sănătăţii transmite condoleanţe familiilor victimelor de la Spitalul 'Victor Babeş' Raed Arafat: În jurul orei 16,26 - creştere bruscă a presiunii oxigenului la unitatea mobilă de la 'Victor Babeş' Audieri la Poliţia Capitalei în cazul decesului a trei pacienţi de la Spitalul "Victor Babeş"