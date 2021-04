Eveniment dedicat programului IMM Invest în 2021

21:10

Preşedintele PSD Iaşi, senatorul Maricel Popa, i-a cerut, marţi, preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, liberalul Costel Alexe, să redeschidă cât mai repede Spitalul Mobil de la Leţcani, pentru a fi internate persoane confirmate pozitiv cu COVID-19."În patru luni, administraţia PSD a construit un spital mobil cu 256 de paturi, din care 103 pentru terapie intensivă, în vreme ce, în patru luni, administraţia PNL a împrumutat de la Botoşani o remorcă cu 12 paturi de ATI. Din păcate, asta e ţara în care am ajuns să trăim. Iaşul are un preşedinte de Consiliu Judeţean penal care face afaceri după afaceri, are la 37 de ani o avere incredibilă şi pe care nu o poate justifica, dar care este nepăsător cu vieţile şi soarta oamenilor. Îl somez să redeschidă spitalul mobil de la Leţcani. Să nu mai caute scuze", afirmă într-un comunicat de presă Maricel Popa, fost preşedinte al CJ Iaşi.El spune totodată că Unitatea Intensivă Mobilă, care a fost adusă recent de la Botoşani la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, poate oricând să îşi transforme pacienţii în morţi, aşa cum s-a întâmplat cu unitatea similară de la Spitalul 'Victor Babeş' din Bucureşti."Remorca pe care a operaţionalizat-o la Spitalul de Boli Infecţioase poate avea oricând soarta celei de la Spitalul 'Victor Babeş'. Acolo au murit deja trei oameni. Ajunge cu ipocrizia. Opriţi-vă! Este cea mai catastrofală şi incompetentă guvernare pe care românii o puteau avea. Epidemia de Covid este complet scăpată de sub control. Costel Alexe, nu te juca cu viaţa oamenilor! Am făcut Spitalul de la Leţcani pentru a salva vieţi. A funcţionat foarte bine. Valul doi al pandemiei aproape că nu s-a simţit la Iaşi", mai spune senatorul Maricel Popa.În opinia sa, liberalul Costel Alexe nu vrea să deschidă Spitalul Mobil de la Leţcani întrucât acesta e achiziţionat pe vremea când Consiliul Judeţean era condus de social liberali. Liderul PSD Iaşi atrage totodată atenţia cât este importantă această unitate medicală mobilă în lupta cu noul coronavirus. Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO"De trei luni te eschivezi să îl redeshizi pentru că e făcut de mine. Să dăm cărţile pe faţă. Te deranjează că e construit sub administraţie social-democrată. Şi pe tine şi camarila ta de partid. Ce demersuri ai făcut în tot acest timp pentru a funcţionaliza unitatea medicală? Pasezi responsabilitatea ba la Euronest, ba la ISU, ba la Spitalul de Boli Infecţioase sau la DSP. Nu de astfel de oameni laşi şi fricoşi au nevoie ieşenii la conducerea judeţului! Dacă nu faceţi ceva rapid, secţiile de terapie intensivă din Iaşi vor deveni neîncăpătoare. Vor muri oameni pentru că nu vor avea cum să primească o gură de oxigen. Cine va fi vinovat? Tot PSD? Tot eu? Nu vă este ruşine că în acest timp nu aţi făcut absolut nimic pentru ieşeni?", mai spune Maricel Popa în comunicatul de presă.Spitalul Mobil de la Leţcani a fost achiziţionat în urmă cu aproape un an de Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Judeţean Neamţ, care fac parte din Agenţia de Dezvoltare Intercomunitară Euronest, pentru suma de 13 milioane de euro.La începutul lunii septembrie 2020 spitalul mobil de la Leţcani a fost predat spre folosinţă Spitalului de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva", a devenit operaţional de la mijlocul lunii octombrie şi a funcţionat până în luna ianuarie 2021. Iniţial s-a anunţat că situaţia va dura câteva zile, timp în care se vor face lucrări de dezinfectare şi sterilizare, precum şi lucrări de mentenanţă, însă de atunci spitalul nu a mai fost redeschis.Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi, Vasile Cepoi, declara în luna martie că spitalul mobil de la Leţcani nu va putea fi redeschis mai devreme de 30 de zile din cauza faptului că Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Euronest, proprietarul spitalului de la Leţcani, nu a remediat unele disfuncţionalităţi tehnice. Acesta a spus că problema cea mai dificilă este la instalaţia electrică internă, care este construită conform normativelor din Turcia, motiv pentru care trebuie angajaţi specialişti autorizaţi care să verifice dacă termenii de referinţă din Turcia sunt aceeaşi cu cei din România.Managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, dr Florin Roşu, în subordinea căruia se află spitalul mobil de la Leţcani pe perioada pandemiei, a declarat recent că o parte dintre deficienţele tehnice nu au fost încă remediate. AGERPRES / (AS - autor: Daniela Malache, editor: Marius Frăţilă, editor online: Adrian Dădârlat)