Ricardo Grigore, taxat de un fost coleg de la Dinamo pentru petrecerea cu lăutari: „Prostuț! Putea să o facă să nu se afle”

Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) se află în prezent în București, unde se pregătește alături de Darren Cahill pentru sezonul zgură.Jucătoarea de tenis a vorbit despre problemele medicale care nu i-au dat pace după Australian Open și care au forțat-o să se retragă de la ultimele turnee, dar și de la Fed Cup.Simona Halep: „Mă simt mai bine”„Mă simt mai bine. Luni a fost prima zi în care am jucat o oră, nu am forțat foarte mult. Nu am dureri. ...