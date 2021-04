OMS doreşte să îmbunătăţească accesul la sănătate în ţările francofone

11:50

Actriţa Julie Christie s-a născut la Chabua, Assam, India, în 14 aprilie 1940. A studiat la Paris, dorind să devină lingvist. S-a înscris la "Central School of Speech Training" din Londra. Şi-a făcut debutul profesional, în 1957, ca membru al "Frinton Repertory of Essex", potrivit www.imdb.com. A debutat în seria televizată ''A for Andromeda'' (1961), iar pe marele ecran primul său rol a fost în comedia ''Crooks Anonymous'' (1962), urmat de comedia ''The Fast Lady'' (1962). A lucrat pentru prima dată cu regizorul John Schlesinger la ''Billy Liar'' (1963), iar John Ford a distribuit-o în ''Young Cassidy''. A colaborat din nou cu Schlesinger la filmul "Darling" (1965), urmând apoi rolul din ''Doctor Zhivago'' (1965), în regia lui David Lean, pentru care a fost nominalizată la Globul de Aur.Admirată de regizorul François Truffaut, a fost distribuită de acesta în ''Fahrenheit 451'' (1966), pentru care a fost nominalizată la Globul de Aur. Colaborează din nou cu Schlesinger la adaptarea operei lui Thomas Hardy - "Far from the Madding Crowd" (1967), în care a jucat alături de Peter Finch şi Alan Bates. O altă interpretare sonoră o are în ''Petulia'' (1968). Pentru rolul din pelicula ''Darling'' a fost nominalizată şi a obţinut Oscarul pentru cel mai bun rol principal feminin. Cea de-a doua nominalizare la Oscar avea să o primească în urma interpretării din western-ul ''McCabe & Mrs. Miller'', în regia lui Robert Altman. Rolul Phyllis Mann din drama romantică "Afterglow" (1997), în regia lui Alan Rudolph, avea să-i aducă o nouă nominalizare la Oscar pentru cel mai bun rol principal. Rolul Fiona Anderson din drama ''Away from Her'' (2006), în regia lui Sarah Polley, i-a adus cea de-a patra nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal şi a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună interpretare feminină, notează www.imdb.com. Rolul Emma du Maurier din drama biografică ''Finding Neverland'' (2004), în regia lui Marc Forster, avea să-i aducă o nominalizare la premiile BAFTA pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar.A putut fi urmărită, recent, în alte pelicule precum ''New York, I Love You'' (2008), ''Glorious 39'' (2009), ''Red Riding Hood'' (2011), ''The Company You Keep''. A împrumutat vocea sa naratorului peliculei ''The Bookshop'' (2017). De-a lungul carierei a câştigat 47 de premii şi a fost nominalizată la alte 28 de distincţii de specialitate, conform www.imdb.com. AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, editor: Cristian Anghelache, editor online: Gabriela Badea) * Sursa fotografiilor: (c) www.imdb.com