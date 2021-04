Titi Aur a câștigat lupta cu virusul SARS-CoV-2! Pilotul a fost externat. „M-am născut a doua oară”

10:10

De mai bine de patru ani, Theo Rose și Alex, nepotul lui Nea Mărin, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au reușit să găsească un echilibru, astfel că orice activitate profesională desfășoară nu […] The post Se căsătorește Theo Rose cu nepotul lui Nea Mărin? Ce spune artista despre acest pas appeared first on Cancan.