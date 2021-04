Alexandra Stan a vorbit despre primul copil. Ce a dezvăluit despre relația cu Tristan Tate: “Mi-e frică să spun acum”

11:30

Cozmin Gușă a fost invitatul lui Denise Rifai la Kanal D. Printre altele, policianul a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu Laura Andreșan, fostă jurnalistă și actriță de filme pentru adulți. În […] The post Cozmin Gușă, adevărul gol-goluț despre relația cu Laura Andreșan: ”Mi-a părut rău de derapajul ei” appeared first on Cancan.