Futsal: România a încheiat campania EURO 2022 cu o victorie la scor, 9-1 cu Macedonia de Nord

18:40

Postul HBO lansează săptămâna aceasta un nou serial în care joacă Kate Winslet, intitulat "Mare of Easttown" de HBO, un proiect faţă de care actriţa britanică a mărturisit că avut sentimente de "nelinişte, emoţie şi entuziasm", relatează EFE."Nu am mai citit niciodată despre un personaj ca Mare. Dar am simţit imediat o conexiune, nu doar cu personajul, ci şi cu lumea în care trăieşte", a explicat Winslet în avanpremiera virtuală a acestui serial care va putea fi văzut pe HBO duminică 18 aprilie. Kate Winslet, laureată cu Oscar pentru cea mai bună actriţă pentru filmul "The Reader" (2008), este protagonista acestei serii limitate (miniserie) despre o detectivă dintr-o zonă rurală din Pennsylvania (SUA).În primele două episoade, pe care HBO le-a prezentat în această avanpremieră virtuală, Mare (Winslet) pare blocată în cazul unei fetiţe dispărută de peste un an, în timp ce se confruntă cu probleme familiale şi sentimentale într-o mică localitate unde toţi se cunosc între ei.Winslet, care în serialul "Mare of Easttown" figurează şi ca producător executiv, a declarat că personajul său nu poate fi înţeles fără legăturile puternice care îl leagă de comunitate. "Acest angajament cu oamenii care o iubesc este pentru ea copleşitor, astfel încât unele decizii pe care le ia au consecinţe devastatoare", a explicat actriţa.Ea a precizat că nu este prima oară când colaborează cu HBO, care a prezentat în urmă cu un deceniu un alt serial în care ea a jucat "Mildred Pierce" (2011). Winslet a mărturisit că subiectul complex al serialului "Mare of Easttown" a necesitat din partea ei un mare efort profesional şi personal. "Mare of Easttown", care are şapte episoade, îi mai are în distribuţie pe Julianne Nicholson, Jean Smart, Guy Pearce, David Denman, Angourie Rice şi Evan Peters, printre alţi actori.Brad Ingelsby, scenaristul filmului "The Way Back" (2020), este creatorul acestui serial realizat de Craig Zobel, cunoscut pentru a fi regizat episoade din popularele seriale "The Leftovers", "American Gods" sau "Westworld".AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Andreea Lăzăroiu)