Cu ce se ocupă Mircea Radu după ce a renunțat la televiziune. “Nu sunt genul pretențios!” Ex-prezentatorul are o nouă pasiune

11:40

Ieri, Oana Lis a primit o veste care i-a trezit empatia față de persoana care i-a făcut viața un calvar. Vedeta a aflat că tatăl său a murit, iar la numai câteva ore de la […] The post Cum am fotografiat-o pe Oana Lis după ce a aflat că tatăl ei a murit appeared first on Cancan.