Scandal în showbiz! Săndel Bălan o atacă pe Andreea Antonescu: „Nu înțeleg de ce și-a murdărit familia cu declarațiile ei” + Replica artistei

14:50

Loredana Chivu a luat măsuri, după ce a suferit arsuri solare în Dubai. Blondina și-a cumpărat zeci de creme pentru protecție și le-a transmis un mesaj haterilor. A vrut să aibă un bronz ca-n reviste, […] The post Loredana Chivu a luat măsuri, după ce a suferit arsuri solare în Dubai. Ce mesaj le-a transmis haterilor appeared first on Cancan.