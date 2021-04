Dumitru Costin (BNS), acuzaţii în cazul scafandrilor morţi la Eforie: „Se încearcă mistificarea adevărului” VIDEO

13:30

Fostul mare internaţional, ajuns la 52 de ani, are doi băieţi, Toto (22 de ani) şi Sică (28 de ani), care i-au făcut nişte surprize neplăcute, în ultimii ani. Primul a fost prins conducând sub influenţa drogurilor, în timp ce Sică a fost pus sub acuzare pentru trafic de cocaină!