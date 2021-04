Vica Blochina rupe tăcerea după divorțul dintre Marius Elisei și Oana Roman. „Cred că e mai fericită acum”

14:20

Două studii publicate de revista americană The New England Journal of Medicine relevă faptul că o proteină ar putea provoca rarele cazuri de tromboză survenite la 16 persoane din Germania, Austria şi Norvegia în urma vaccinării cu serul de la AstraZeneca, informează EFE, citată de Agerpres. Proteina descoperită ca potențial factor provocator al cazurilor de […]