Guvernul vrea să plafoneze sporurile la 20% din salariul de bază. PSD acuză că salariile bugetarilor vor scădea, Cîțu neagă

15:20

Preşedintele executiv PLUS, Dragoş Tudorache, a anunţat că miniştrii USR PLUS au luat „decizia responsabilă” de a participa la şedinţa de guvern, însă liderii USR PLUS vor să fie găsită în cadrul coaliţiei „o soluţie alternativă” la premierul Florin Cîţu, informează Agerpres. Dragoş Tudorache susţine că prezenţa miniştrilor USR PLUS la şedinţa de guvern nu […]