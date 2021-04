Prefectura Ilfov: Se prelungeşte cu 7 zile carantina zonală pentru Berceni şi Otopeni

18:20

Pagina oficială a artistului David Bowie a anunţat joi lansarea pe 28 mai a produsului discografic "The Width Of A Circle", un dublu album ce cuprinde 21 de piese inedite şi care vor fi publicate simultan cu reeditarea LP său din 1970, "The Man Who Sold The World", relatează EFE.Acel album emblematic, relansat recent cu titlul original pe care l-a dorit autorul "Metrobolist", includea în deschidere cântecul intitulat "The Width Of A Circle", un nume ales acum pentru această compilaţie de piese inedite, fragmente şi înregistrări extrase din colaborările sale pentru BBC. Este vorba, mai ales, de înregistrări din 1970 extrase din emisiunea "John Peel's The Sunday Show" la care Bowie a participat alături de grupul The Tony Visconti Trio, şi cinci piese pe care le-a compus pentru coloana sonoră a filmului TV "The Looking Glass Murders".Din repertoriu fac parte şi versiuni remixate de însuşi Tony Visconti în 2020, precum "The Prettiest Star", "London Bye, Ta-Ta", "Memory Of A Tree Festival, "All The Madmen" sau "Holy Holy". Acest album inedit va fi lansat în format dublu CD şi în versiune vinil. Simultan cu această lansare va fi scos la vânzare şi albumul menţionat "The Man Who Sold The World" în format "picture disc", având pe copertă o imagine în alb-negru suprapusă pe cea utilizată la relansarea din 1972. "The Man Who Sold The World", cel de-al treilea album de studio al lui David Bowie, se evidenţiază prin sound-ul său mai obscur şi teme ce abordează religia şi războiul.Produs de Visconti, albumul a reunit muzicieni importanţi, precum bateristul Mick Woodmansey, sau chitaristul Mick Ronson, care a fost totodată şi director muzical.