Un drum aglomerat din Estonia, închis în aprilie, pentru ca broaştele să-l traverseze spre zonele de reproducere

21:40

Marks&Spencer (M&S) a dat în judecată Aldi, pe care-l acuză de faptul că prăjitura Cuthbert the Caterpillar încalcă marca sa Colin the Caterpillar, pandișpanul sub formă de omidă, relatează postul BBC, citat de News.ro. M&S susţine că asemănarea celor două produse îi determină pe consumatori să creadă că au acelaşi standard şi se profită de […]