Caravana de testări gratuite pentru depistarea tuberculozei ajunge în Bărăgan

Mai mult de jumătate din persoanele care compun categoriile vulnerabile nu vor să se vaccineze anti-COVID, arată un studiu realizat de Hope and Homes for Children. Datele colectate arată că 51% din repondenţi nu vor să se vaccineze, iar 24% nu ştiu dacă vor sau nu, potrivit aceleiaşi surse. Proporţia este semnificativ sub media naţională de 55%.