Fotbal: Emil Săndoi (Chindia) - Trebuie să trecem peste momentul greu

Antrenorul echipei Chindia Târgovişte, Emil Săndoi, a declarat că jucătorii săi trebuie să treacă peste momentul greu adus de ratarea calificării în play-off şi să obţină un rezultat pozitiv cu FC Hermannstadt.''Îmi pare rău că trebuie să recunoaştem că jucăm în play-out, iar asta mă deranjează. S-au făcut nişte greşeli de arbitraj clare, grave, împotriva noastră la ultimul meci, cu FC Argeş, care ne-au lăsat cu gura căscată. Nu ştiu dacă am fi meritat să fim noi acolo, dacă au ajuns celelalte două echipe, poate că ele au meritat. De fiecare dată în meciurile importante la noi apare câte o problemă, pentru că au fost două greşeli clare de arbitraj, grave, care au influenţat rezultatul final. Nu spun eu asta, au fost emisiuni de analiză care au demonstrat acest lucru. Eu nu fac decât să repet şi să-mi exprim amărăciunea că poate dacă nu se făceau acele greşeli eram în altă parte acum, ne pregăteam de altă competiţie'', a comentat Săndoi pentru pagina de Facebook a clubului.''Trebuie să trecem peste aceste aspecte, cum am mai făcut-o o dată, cu trei rezultate negative la rând şi asta tot influenţate de anumiţi factori, care n-au depins de noi, dar am reuşit să revenim după aceea. Am pierdut vreo trei meciuri la rând, cu CFR, cu Botoşani, la Mediaş, am revenit şi am câştigat cu Craiova acasă, am câştigat la Sepsi, asta îmi doresc şi de la această partidă'', cu FC Hermannstadt, a mai spus tehnicianul.Săndoi a precizat că se confruntă cu unele probleme de lot, dar speră să alinieze cea mai bună echipă posibilă în meciul cu sibienii: ''Avem un meci foarte greu, cu o echipă în mare criză de puncte. Jocurile pe care le mai avem de disputat vor fi, toate, foarte grele. Nu ştiu dacă vom reuşi să îl recuperăm pe Cornel Dinu, dacă Piţian va putea să joace, iar Neguţ este suspendat. Avem nişte probleme. Sper ca jucătorii cu probleme să îşi revină până la ora meciului şi să aliniem cea mai bună formaţie în momentul ăsta''.''E important să obţinem un rezultat pozitiv. Nu pot să zic că este un meci decisiv, că se hotărăşte soarta play-out-ului în acest meci. Ne interesează orice rezultat, orice punct, fără doar şi poate'', a concluzionat Săndoi.Chindia Târgovişte o va înfrunta pe FC Hermannstadt, sâmbătă, de la ora 15:00, pe teren propriu, la Buzău, într-un meci din prima etapă a fazei play-out a Ligii I.AGERPRES (V, AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Mihai Dragomir, editor online: Simona Aruştei)

