Sânziana Buruiană și Elena Băsescu, rivale în lumea afacerilor. Fosta asistentă TV: “Am un plan îndrăzneț, m-am gândit la numele colecției”

15:50

Laurențiu Reghecampf Jr. nu crede, sub nicio formă, că părinții lui ar fi în pragul divorțului, fiind de părare că există oameni care vor să facă rău familiei sale, în principal din cauza faptului că […] The post Cum a reacționat Laurențiu Reghecampf Jr. după ce a aflat din presă că părinții lui ar urma să divorțeze appeared first on Cancan.