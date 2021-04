VIDEO Cîţu despre acuzaţiile lui Voiculescu: Nu comentez declaraţiile unei persoane care acum este în Opoziţie

Prim-ministrul Florin Cîţu a afirmat, vineri, întrebat cum răspunde acuzaţiilor lansate de fostul ministrul al Sănătăţii Vlad Voiculescu, că nu comentează declaraţiile unei persoane care "acum se află în Opoziţie"."Nu comentez declaraţiile unei persoane care acum este în Opoziţie, e complicat. Repet, nu comentez nici ce spune domnul Ciolacu în fiecare zi. Ar fi foarte mult timp să acord acestor lucruri. Eu am fost foarte transparent şi în şedinţa de luni de coaliţie. De mai multe ori am prezentat situaţia, au fost făcute evaluări, dar în şedinţa de luni de coaliţie am spus foarte clar, şi au fost de acord cei trei preşedinţi de partid, că în ceea ce priveşte membrii cabinetului - şi aş vrea să facem publică această distincţie între partea politică şi guvernare - este un atribut constituţional al premierului. Cu toţii am fost de acord cu acest atribut constituţional al premierului", a spus Cîţu, în cadrul unei conferinţe de presă. El a adăugat că acuzaţiile aduse de Vlad Voiculescu "seamănă foarte mult" cu cele formulate în Parlament, de foarte multe ori, de Opoziţie."Vă daţi seama cum ar fi să comentez declaraţiile celor din Opoziţie în fiecare zi. Nu aş avea timp. Avem de trecut ţara prin pandemie, lucruri foarte importante de făcut. Opinii personale vă daţi seama că nu comentez, dar aş vrea să-i asigur pe români că guvernarea este solidă. Coaliţia funcţionează. Ieri a fost un prim pas important. Am avut o şedinţă de Guvern în care lucrurile au mers foarte bine, nu a fost nicio problemă. Ieri s-a aprobat un memorandum prin care se aduc mai multe doze de vaccin Pfizer în România. 300 de mii dintre ele vin mai repede. Deci, lucrurile merg foarte bine şi ăsta este un mesaj important pentru români", a precizat premierul.Potrivit acestuia, buna funcţionare a Guvenului se reflectă în creşterea economică, în veniturile la buget şi în aprecierea instituţiilor internaţionale."Încrederea în acest Guvern o vedem de la investitorii străini. Ne împrumutăm la dobânzi mai mici decât o fac alţii, ne împrumutăm foarte bine şi estimările instituţiilor internaţionale arată că economia va creşte mult mai rapid decât ne aşteptam noi, deci această încredere în Guvern există şi este foarte mare", a susţinut prim-ministrul.Florin Cîţu a completat că susţine procesul de reformă şi i-a sprijinit pe toţi colegii din Guvern care au avut astfel de iniţiative."Anul trecut, am fost ministrul Finanţelor şi am făcut un lucru pe care până acum nu l-a mai făcut un alt ministru. Am arătat că se poate face reformă şi începi prin propriul minister cu reforma. Am fost ministrul care a redus numărul directorilor generali cu 20 şi am redus cheltuielile de personal cu 133 de milioane de lei. Într-un an de pandemie, am reuşit să fac reformă acolo, în ministerul meu. Reforma începe cu propriul minister, aproape de tine", a transmis el. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Claudia Stănescu, editor online: Andreea Lăzăroiu) Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Citeşte şi: VIDEO Cîţu: Barna să spună dacă ştia de acuzaţiile privind datele referitoare la cei ce au murit de COVID-19 şi ce a dispus Barna spune că a transmis premierului joi o notă referitoare la raportarea persoanelor decedate de COVID-19 VIDEO Cîţu: Putem să vorbim şi de festivaluri, de concerte, doar cu o campanie de vaccinare anti-COVID de succes VIDEO Cîţu: La Matei Balş vor fi operaţionalizate 20 de paturi ATI; la Bagdasar Arseni, nouă unitate de primiri urgenţe VIDEO Cîţu: Veniturile la buget sunt mai mari decât cele estimate, ne aşteptăm la un deficit mai mic de 7% VIDEO Voiculescu: Există diferenţe fundamentale între numerele raportate şi cele reale privind decesele

