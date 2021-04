Revedere stânjenitoare între Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman. Ce și-au spus la filmări

10:30

Startul play-out-ului Ligii 1 va fi dat astăzi de partidele UTA Arad – Viitorul Constanța și Astra Giurgiu – Dinamo. De la ora 17:30, va avea loc UTA – Viitorul, duelul urmând a deschide sezonul […] The post Start în play-out-ul Ligii 1: Două meciuri, opt variante de profit »» appeared first on Cancan.