Bernard Hinault, una dintre marile legende ale ciclismului

10:40

Mitică Popescu are pare de o bătrânețe liniștită și lipsită de mari griji. Este într-o formă de invidiat și, deși are 84 de ani, nu se confruntă cu boli grave. În plus, are și o […] The post Ce pensie are Mitică Popescu. “După 53 de ani de activitate…” Artistul a spus, în sfârșit, adevărul appeared first on Cancan.