Actriţa Helen McCrory, cunoscută din „Skyfall”, „Peaky Blinders” și „Harry Potter”, a murit

09:20

Netflix a lansat trailerul viitorului film de acțiune cu zombi „The Army of the Dead”, regizat și scris de Zack Snyder, împreună cu scenariștii Shay Hatten și Joby Harold. Acțiunea filmului prezintă un focar de […] Articolul Thrillerul filmului cu zombi „The Army of the Dead”, lansat de Netflix apare prima dată în Apropo.ro.