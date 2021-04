Tenis » România, condusă cu 0-2 de Italia după prima zi. Niculescu face schimbări în echipa “tricolorelor”?

14:10

Ionela Prodan a încetat din viață fix acum 3 ani, pe 16 aprilie. Fiica ei, Anamaria, a fost, vineri, la cimitir, unde a plâns minute în șir, la mormântul mamei sale. Anamaria Prodan a fost […] The post Trei ani de la moartea Ionelei Prodan. Fiica ei, Anamaria, distrusă de durere la cimitir: “Ești viața mea toată, te iubesc!” appeared first on Cancan.