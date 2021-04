Oana Lis, îngrijorată pentru sănătatea lui Viorel. Fostul primar al Capitalei refuză să se opereze

21:50

Au încheiat orice legătură amoroasă, însă se văd de dragul copiilor pe care îi au împreună. Gabi Bădălău a dormit recent acasă la Claudia Pătrășcanu, în Agigea, potrivit declarațiilor artistei. Ieri, 15 aprilie, Gabi Bădălău […] The post Gabi Bădălău a dormit acasă la Claudia Pătrășcanu. Ce se întâmplă, de fapt, între ei appeared first on Cancan.