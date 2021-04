Se pregătește un vaccin împotriva cancerului: "Perspectivele sunt promițătoare"

10:45

Crește numărul copiilor infectați cu noul coronavirus. Sunt tot mai multe îmbolnăviri în rândul lor, în acest val trei al pandemiei, avertizează medicii din Timișoara. În plus, și copiii au început să dezvolte forme destul de severe de COVID-19. Cel mai mic pacient internat la terapie intensivă în Timișoara are 1 an și jumătate.